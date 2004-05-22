WEST EGNATIA - PANAGIA-GREVENA (TEN)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
EGNATIA ODOS S.A.
Contact: Mrs Papassiopi
The proposed project consists of the design and construction of the final section of the Egnatia road axis (TEN) concerning in total 36km of motorway constructed as a dual carriageway, 22m wide, including a considerable number of tunnels, bridges and interchanges. The project will link the other sections of the Egnatia road axis already financed by the Bank.
The proposed project, forming part of the ongoing implementation of the Egnatia road axis, is in technical terms one of the most critical parts of the road axis. The completion of the Egnatia road axis will allow substantial travel time-savings and greatly assist private and commercial transport in the area of northern Greece and the Balkans. It will also connect Turkey to central Europe through a high standard motorway.
The project is subject to an Environmental Impact Assessment (EIA) in accordance with national legislation (the project falls under Annex I of EU Directive 97/11). An EIA study has been already approved and the Joint Ministerial Decision approving the environmental terms has been issued.
The project will be implemented under a number of separate works, supply and services contracts, which will be procured in line with the requirements of the relevant EU Procurement Directive. Details will be verified during appraisal.
Regional Development and Infrastructure of European Interest.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.