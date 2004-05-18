Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SCA OSTRAND MILL AND RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
216.614.318,2 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 216.614.318,2 €
Industrie : 216.614.318,2 €
Unterzeichnungsdatum
30/08/2006 : 216.614.318,2 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juni 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/08/2006
20040518
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCA Paper Products RDI
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan of up to SEK 2 000 million (EUR 218 million).
SEK 4 200 million (EUR 457 million).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises two elements: 1) upgrade and modernisation of an existing pulp mill in Timrå, Central Sweden, and 2) execution of group wide RDI programme.

The proposed investment in the pulp mill, located in an Objective 1 area, is an integral component of the promoter’s supply chain. The RDI component of the project aims at improving and consolidating SCA’s technological leadership.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The pulp mill project is expected to have positive environmental impact due to reduced emissions. The execution of the RDI programme will have no material environmental impact. All national and EU environmental legislation will be respected.

Public procurement rules and regulations do not apply to this private industry project. The promoter carries out competitive international consultations among potential suppliers for goods and services, which is standard practice for this industry.

Kommentar(e)

Article 267 point (a) economic and social cohesion and (b) Furthering Private Sector Investments in RDI and Innovation - Implementation of the Innovation 2010 Initiative (i2i).

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen