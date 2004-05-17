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TRAMVIA DI VENEZIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
59.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 59.000.000 €
Verkehr : 59.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/05/2005 : 59.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 November 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/05/2005
20040517
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Tramvia di Venezia
Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana SpA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 54 m
EUR 156 m
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of two tramway lines:

  • Favaro-Mestre-Venice, 14 km length.
  • Mestre - Marghera, 6 km length.

It includes a depot in Favaro and the acquisition of rolling stock.

The project aims at improving the quality of the public transport system and reducing traffic congestion in the Venice metropolitan area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

During the operational phase the project is expected to reduce the environmental pollution and noise levels caused by cars and buses. To address potential environmental aspects during the construction phase, an EIA has been conducted and will be checked during appraisal.

The Promoter has tendered the contracts for the implementation of the project in accordance with the relevant EU procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the EC Official Journal, as and where appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen