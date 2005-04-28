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KEMIJOKI HYDROPOWER II

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 25.000.000 €
Energie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/10/2005 : 25.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
25 Mio EUR für Wasserkraftwerke in Finnland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/10/2005
20040498
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Kemijoki Hydropower II
Kemijoki Oy
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan of up to EUR 70 million.
EUR 140 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project forms part of the medium-term investment programme of Kemijoki, owner and operator of hydropower plants in Finland. The project consists of upgrading the turbines of several existing hydropower plants and building one new hydropower plant.

The project will modernise, improve efficiency and increase generation capacity to meet growing electricity demand by using renewable energy resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The construction of the new power plant included in the project falls under Annex I of Directive 97/11/EC due to the size of the reservoir and thus requires a formal Environmental Impact Assesment (EIA). The upgrade and refurbishment of the existing hydropower plants falls under Annex II if they are considered to have a significant impact on the environment. Following a review of the project components the competent authority will screen each individual component to determine whether a formal EIA is required or not.

The Promoter is bound by legislation to perform purchases according to the EU Procurement Directive 93/38/ECC, as transposed with the new Utilities Directive 2004/17/EC.

Kommentar(e)

Article 267 c) energy projects of common interest, and a) economic and social cohesion.

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25 Mio EUR für Wasserkraftwerke in Finnland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen