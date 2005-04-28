Kemijoki Hydropower II

Übersicht
The project forms part of the medium-term investment programme of Kemijoki, owner and operator of hydropower plants in Finland. The project consists of upgrading the turbines of several existing hydropower plants and building one new hydropower plant.
The project will modernise, improve efficiency and increase generation capacity to meet growing electricity demand by using renewable energy resources.
The construction of the new power plant included in the project falls under Annex I of Directive 97/11/EC due to the size of the reservoir and thus requires a formal Environmental Impact Assesment (EIA). The upgrade and refurbishment of the existing hydropower plants falls under Annex II if they are considered to have a significant impact on the environment. Following a review of the project components the competent authority will screen each individual component to determine whether a formal EIA is required or not.
The Promoter is bound by legislation to perform purchases according to the EU Procurement Directive 93/38/ECC, as transposed with the new Utilities Directive 2004/17/EC.
Article 267 c) energy projects of common interest, and a) economic and social cohesion.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.