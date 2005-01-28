NICE TRANSPORT URBAIN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project represents the first phase of the future exclusive lane urban transport network (three lines with a total length of 35 km) of the Nice conurbation. It comprises the construction of tramway line 1, a bus lane and the future tramway line 2 in the Nice conurbation (18 km in total).
The project forms part of the Urban Transport Plan adopted on 21 December 2000 by the relevant local authorities and aims to enhance the attractiveness of public transport in urban areas, thus helping to improve the environment and quality of life.
In accordance with national legislation, the project has undergone an environmental impact assessment as part of the Public Interest Declaration process. Once completed, it will help to reduce the various types of nuisance associated with car traffic, while at the same time benefiting local tourism and making it easier for people to get around.
The Communauté d’Agglomération of Nice Côte d’Azur is a body subject to EU procurement directives. All works contracts financed by the Bank will be issued in line with the provisions of European Union law.
Urban transport.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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