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NICE TRANSPORT URBAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 80.000.000 €
Verkehr : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2006 : 80.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 150 Mio EUR für den Bau der Straßenbahn in Nizza

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Januar 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2006
20040474
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Nice Urban Transport
Communauté d’Agglomération Nice Côte d’Azur
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 100 million.
Around EUR 370 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project represents the first phase of the future exclusive lane urban transport network (three lines with a total length of 35 km) of the Nice conurbation. It comprises the construction of tramway line 1, a bus lane and the future tramway line 2 in the Nice conurbation (18 km in total).

The project forms part of the Urban Transport Plan adopted on 21 December 2000 by the relevant local authorities and aims to enhance the attractiveness of public transport in urban areas, thus helping to improve the environment and quality of life.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with national legislation, the project has undergone an environmental impact assessment as part of the Public Interest Declaration process. Once completed, it will help to reduce the various types of nuisance associated with car traffic, while at the same time benefiting local tourism and making it easier for people to get around.

The Communauté d’Agglomération of Nice Côte d’Azur is a body subject to EU procurement directives. All works contracts financed by the Bank will be issued in line with the provisions of European Union law.

Kommentar(e)

Urban transport.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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