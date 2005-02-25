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A1 MOTORWAY

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 500.000.000 €
Verkehr : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/07/2005 : 500.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
500 Mio EUR für die Autobahn A1 (PPP-Projekt)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Februar 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/07/2005
20040472
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
A1 Motorway
Gdansk Transport Company SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 525 million
EUR 700 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, construction and operation of 152 km dual carriage motorway from Gdanks to Torun.

The new motorway section will constitute the first step in completing of the missing link between Gdańsk and Łódź on the way to industrial Silesia. At the same time, once the whole section Gdańsk-Toruń is completed, it will facilitate easier access between Warsaw region and Tricity (Gdańsk, Sopot and Gdynia).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under the requirements of Annex 1 of the EU Directive 97/11 and requires full EIA with public consultation.

The project has been procured as a Public Private Partnership to design, build, finance and maintain the infrastructure based on combination of shadow toll revenues and availability and performance payments to the concession company during a 35-year concession.

Kommentar(e)

Road transport

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Zugehörige Pressemitteilungen
500 Mio EUR für die Autobahn A1 (PPP-Projekt)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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500 Mio EUR für die Autobahn A1 (PPP-Projekt)
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen