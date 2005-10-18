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VAAL WATER PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Südafrika : 85.000.000 €
Wasser, Abwasser : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2005 : 85.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Oktober 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2005
20040468
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Vaal Water Pipeline Project
Republic of South Africa, Department of Water Affairs and Forestry (DWAF) and Trans-Caledon Tunnel Authority (TCTA) as implementing agency.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of an intake in the Vaal dam reservoir and a 118 km pipeline to Secunda to supply up to 160 M m3 of water annually to Eskom and Sasol.

The project’s objective is to meet the growing water demands of ESKOM (power) and SASOL (petroleum products) and to reduce the risk of (an economically very costly) disruption in water supply to the two users.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project complies with the Bank’s environmental principle of minimisation of negative environmental impacts, and is deemed environmentally acceptable. An extensive public consultation process is an integral part of South Africa’s very sound environmental impact assessment procedures.

Procurement will be in accordance with National Procurement Rules as accepted by the Bank.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen