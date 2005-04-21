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LILLE ENVIRONNEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 50.000.000 €
Müllbeseitigung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/11/2005 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB-Darlehen von 50 Mio EUR für den Bau von Abfallbehandlungs- und verwertungsanlagen in Lille

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/11/2005
20040465
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Lille Environment
Communauté Urbaine - Lille Métropole (Metropolitan Community of Lille)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 50 million.
Approximately EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of organic waste recycling and transfer plant.

The project is aimed at reducing the use of biodegradable waste in landfills by encouraging recycling and organic processing through composting. It supplements the Communauté Urbaine's waste treatment network, which already includes the Halluin processing plant.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

It will contribute to improving public health and the quality of the environment. In particular, it is is planned to produce biofuels to run part of the conurbation's bus fleet and thus reduce pollutant gas emissions.

The Metropolitan Community of Lille is subject to European procurement directives. All contracts for works projects financed by the Bank will be issued in accordance with the provisions of European Union law.

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Frankreich: EIB-Darlehen von 50 Mio EUR für den Bau von Abfallbehandlungs- und verwertungsanlagen in Lille

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Frankreich: EIB-Darlehen von 50 Mio EUR für den Bau von Abfallbehandlungs- und verwertungsanlagen in Lille
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen