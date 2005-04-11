ADM IV Tranche B

Übersicht
Second tranche of a loan for construction of the Settat-Marrakesh motorway section.
The project consists of construction of the Settat-Marrakesh motorway, which will form part of the Casablanca-Marrakesh link constituting the first section of the North/South route (the Casablanca-Settat stretch was opened to traffic in June 2001).
This is the second tranche of an EIB loan to ADM, the first tranche having been deployed satisfactorily with all project-related conditions fulfilled.
In accordance with the conclusions of the Autoroutes du Maroc IV project appraisal, the promoter will maintain its undertaking to implement an action plan based on the proposals contained in the environmental studies, in particular, (i) adjustment of the technical characteristics of the motorway sections, and (ii) specific measures for the Settat (by-pass) to Skhour Rhamna section (61 km) and the Oum Er Rbia valley crossing.
The different components of the project will put out to public tender in accordance with the EIB’s Guide to Procurement, with publication in the OJEU where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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