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BAWAG REGIONAL DEVELOPMENT GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/03/2006 : 20.000.000 €
6/10/2005 : 80.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/10/2005
20040439
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BAWAG Regional Development Global Loan
Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, Vienna
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
About EUR 100 million.
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This global loan would focus on projects of limited scale in the fields of environmental protection and improvement as well as infrastructure, energy, health, education and SMEs situated to more than 70% in regional development areas.

Through the financial intermediary, the global loan would aim at providing long-term funding for eligible projects promoted by public and semi-public entities as well as SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All eligible projects will have to comply with environmental conditions according to national and EU regulations.

All eligible projects will have to comply with public procurement EU legislation.

Kommentar(e)

  1. Environmental protection and improvement,
  2. Rational use of energy,
  3. Infrastructure (including health, education and urban renewal),
  4. SMEs.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen