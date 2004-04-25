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GASCO GAS PIPELINES III

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/07/2005 : 50.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Dahshour-El Korimate Onshore Natural Gas Pipeline Project - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - El Tina-Abu Sultan Onshore Natural Gas Pipeline Project - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 50 million support for clean energy gas supplies in Egypt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Mai 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/07/2005
20040425
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GASCO Gas Pipeline III
Egyptian Natural Gas Co., Cairo
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million.
EUR 102 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of two high-pressure pipeline sections from El Tina to Abu Sultan (62 km) and from Dashour to El Kureimat (88 km).

The objective is to strengthen the gas transmission system in view of the increasing gas demand in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The two pipelines are planned mainly to cross desert zones, as well as some agricultural and residential areas. The Bank has requested the promoter to carry out formal environmental impact assessments, which will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the promoter to tender contracts to be financed by EIB in accordance with the Bank’s principle procurement rules, with which the promoter is familiar, including international competitive tendering with publications in the Official Journal of the EU.

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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Dahshour-El Korimate Onshore Natural Gas Pipeline Project - EN
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - El Tina-Abu Sultan Onshore Natural Gas Pipeline Project - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 50 million support for clean energy gas supplies in Egypt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 50 million support for clean energy gas supplies in Egypt
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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Dahshour-El Korimate Onshore Natural Gas Pipeline Project - EN
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen