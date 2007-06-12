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VIVO CELULAR PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 250.000.000 €
Telekommunikation : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/10/2007 : 250.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/10/2007
20040398
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Vivo Cellular Project
The promoter, Vivo S.A., is a joint venture between Portugal Telecom and Telefónica S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 250 million.
To be defined.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments for the expansion and upgrade of an existing cellular mobile telecommunications network in Brazil. The project includes the building of a GSM-overlay network and the expansion of the existing CDMA network, together with the related investments in infrastructure, OSS and IT systems.

Contributing to

  1. improving overall business productivity in Brazil,
  2. supporting two European companies with a strategic presence in Latin America and
  3. supporting the European Commission policy and objective of promoting the adoption of open international telecommunications standards as GSM.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with local and national regulation will be verified during appraisal and complete environmental details will be assessed.

The promoter is a private company providing its services in a liberalized market, and is therefore exempt from utility type regulations. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s procurement guidelines.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen