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ASSOCIATIONS DE MICRO-CREDIT II

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 10.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2004 : 10.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 November 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2004
20040392
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
2nd "Micro-Credit Associations" global loan
Moroccan microcredit associations selected by the EIB (notably Al Amana and Zakoura)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million.
EUR 20 million (the EIB's loan will finance no more than 50% of the increase in the borrowers' outstandings over a period of approximately one year).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Establishment of a long-term (10-year) credit line from risk capital resources for leading Moroccan microcredit associations to finance their lending to small-scale enterprises. This facilily will have the features of a loan in dirhams (the exchange risk will be borne by the Community budget).

To support the development of microcredit in Morocco and thus contribute to the expansion of private-sector activities, the advance of women and a reduction in poverty.

Umweltaspekte

No significant impact on the environment as such, owing to the very small size of the projects. There may, on the other hand, be a considerable social impact (large number of beneficiairies, the majority of whom etablish sustainable activities).

Kommentar(e)

Financial (and a wide range of small-scale economic activities, mainly commerce, crafts and trades, as far as the final beneficiaries are concerned)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen