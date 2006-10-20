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ISTANBUL-ANKARA RAILWAY

Unterzeichnung(en)

Betrag
850.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 850.000.000 €
Verkehr : 850.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/05/2007 : 58.313.307,18 €
30/07/2007 : 72.764.000 €
10/12/2009 : 100.000.000 €
14/12/2006 : 120.000.000 €
10/12/2009 : 193.174.542,75 €
14/12/2007 : 305.748.150,07 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB-Darlehen für die Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinie Istanbul-Ankara

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Oktober 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2006
20040379
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Istanbul-Ankara Railway
Turkish State Railways, TCDD.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 650 - 850 million.
Approx. EUR 2.5 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a high-speed railway line along the Istanbul-Ankara corridor.

The project aims at significantly improving the rail connection between the coutnry’s two largest cities by cutting travel time from currently some eight hours to three hours.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance in carrying out an EIA in line with EU EIA directives will be verified during appraisal.

The project’s procurement procedures’ compliance with the EIB guide to procurement will be verified during appraisal.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB-Darlehen für die Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinie Istanbul-Ankara

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Türkei: EIB-Darlehen für die Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinie Istanbul-Ankara
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen