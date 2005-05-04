Italgas Distribuzione

Übersicht
The proposed operation concerns the promoter’s 2005-2008 investment programme for the modernisation and expansion of its gas distribution networks throughout Italy.
Project investments aim to renovate, rehabilitate, modernise and expand the promoter’s gas distribution networks in all areas where the promoter operates, hence maintaining standards of service to existing consumers as well as providing for growth in demand. Increasing penetration of gas in domestic, commercial and industrial sectors will displace less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to EU objectives of the rational use of energy and of environmental protection.
Gas distribution networks fall under the Annex II of the EIA directive 97/11, leaving it to the competent authority to decide on the need for an EIA. All of the schemes currently included in the project concern low and medium pressure pipelines in urban areas for which EIAs are not required under the Italian law. The project is not expected to have a significant impact on any nature conservation area given its location along existing streets and roads. This will be verified during appraisal and written confirmation from the Natura 2000 competent authority will be required if necessary.
The promoter has confirmed compliance with the requirements of EU procurement directive 93/38. Procurement activities for the various regional gas distribution companies involved are centralised and coordinated by the promoter.
Gas Distribution.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.