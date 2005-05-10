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ROUTES RURALES II

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 60.000.000 €
Verkehr : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/06/2005 : 60.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Mai 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/06/2005
20040370
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Second National Rural Roads Programme
Direction des Routes et de la Circulation Routière – DRCR (Directorate for Roads and Road Traffic), which comes under the Ministry of Planning and Transport.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million from the Bank's own resources under the EUROMED II Mandate.
Approximately EUR 450 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

First five-year phase of the new national programme for the construction of rural roads (PNRR2), concerning a new network of 15 500 km of rural roads to be constructed or upgraded.

This project will help the Moroccan authorities to improve accessibility for the rural population from 54% (following PNRR1) to 80%.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental aspects will be taken into account, for example in the design, execution of the work and maintenance of the roads. The work on the roads will be carried out in accordance with the Moroccan Ministry of Planning's operational manual on environmental procedures (in compliance with European environmental directives) in order to avoid any significant impact on the local environment.

The different components of the project will be put out to public tender in accordance with the EIB’s Guide to Procurement, with publication in the OJEU where required.

Kommentar(e)

Road construction.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen