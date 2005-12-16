DG Khan Cement Project

Übersicht
The project concerns the construction and operation of a cement plant on a greenfield site, next to the raw materials deposit, and dedicated to the supply of the national market. It will have an annual capacity of some 2.5 Mt of cement.
The local production of cement will valorise domestic raw material (like limestone and clay), and contribute directly to the industrial development and the economic diversification of a particularly poor rural region. An increase in cement production capacity should assist Pakistan to maintain a low level of cement prices, essential for the development of its infrastructure and of affordable residential housing projects and the reconstruction following the earthquake of October 2005. The project is also consistent with the poverty alleviation and infrastructure development priorities of EU development cooperation with Pakistan, which is the third largest recipient of EU aid in Asia.
An EIA has been performed by an independant consultant. The plant is designed with state-of-the art cement technology, which will reduce both energy consumption and atmospheric emissions levels, in line with usual international standards. The existing plant of the promoter is ISO 14001 certified.
Private sector project outside EU, for which EIB guidelines will apply, with fair and transparent procurement procedures, ensuring an appropriate selection of works goods and services, with an appropriate quality, at competitive price and in an a timely manner.
Manufacturing.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Aktuelles und Storys
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