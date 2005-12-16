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DG KHAN CEMENT PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Pakistan : 35.000.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/04/2006 : 35.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Argillaceous Clay - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Limestone - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für neues Zementwerk in Pakistan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Dezember 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/04/2006
20040360
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DG Khan Cement Project
DG Khan is one of the largest cement producer in Pakistan and belongs to the Nishat Group, a leading domestic industrial group with interests in the textile, insurance, manufacturing and banking sector.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
Project cost is estimated at about EUR 170 million, without working capital and interest during construction.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of a cement plant on a greenfield site, next to the raw materials deposit, and dedicated to the supply of the national market. It will have an annual capacity of some 2.5 Mt of cement.

The local production of cement will valorise domestic raw material (like limestone and clay), and contribute directly to the industrial development and the economic diversification of a particularly poor rural region. An increase in cement production capacity should assist Pakistan to maintain a low level of cement prices, essential for the development of its infrastructure and of affordable residential housing projects and the reconstruction following the earthquake of October 2005. The project is also consistent with the poverty alleviation and infrastructure development priorities of EU development cooperation with Pakistan, which is the third largest recipient of EU aid in Asia.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An EIA has been performed by an independant consultant. The plant is designed with state-of-the art cement technology, which will reduce both energy consumption and atmospheric emissions levels, in line with usual international standards. The existing plant of the promoter is ISO 14001 certified.

Private sector project outside EU, for which EIB guidelines will apply, with fair and transparent procurement procedures, ensuring an appropriate selection of works goods and services, with an appropriate quality, at competitive price and in an a timely manner.

Kommentar(e)

Manufacturing.

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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für neues Zementwerk in Pakistan

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für neues Zementwerk in Pakistan
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen