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CNAO CENTRO ONCOLOGICO

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/07/2011 : 10.000.000 €
17/06/2008 : 20.000.000 €
23/06/2008 : 20.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Februar 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/06/2008
20040346
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CNAO Cancer Treatement Centre Pavia
A private law foundation created by public authorities in 2001 for the purpose of developing a national centre for hadrontherapy. The founders include two large research and health care institutes , two oncological hospitals, the Italian National Neurological Institute and a private scientific foundation.

Contact point: Dott. Sandro Rossi
Phone : 02.6448.5410

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 60 million
Approximately EUR 130 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction near Pavia (N. Italy) of a new cancer treatment structure offering highly specialist services based on radiation therapy, proton therapy and carbon ion therapy, an advanced clinical research centre and ancillary facilities.

Treatment of specific types of cancer located in soft/deep tissues through sophisticated innovative nuclear applications known as "hadrontherapy".

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

EU Directive 97/11/EC does not specifically mention hospital activities on Environmental Impact Assessment (EIA). As the project includes elements of construction in urban settings it might be construed as an Annex II development. The basis for whether an EIA has been requested by the competent authorities or not, local planning and approval process and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats and Birds Directives) will be verified during project appraisal.

Promoter's procurement procedures will be verified during appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen