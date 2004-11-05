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THUERINGER AUFBAUBANK GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/10/2008 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 November 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/10/2008
20040335
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Thüringer Aufbaubank Global Loan
Thüringer Aufbaubank (TAB). The final beneficiaries will be public or private investors promoting eligible small and medium sized projects.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50m.
EUR 100m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projects of limited size promoting environmental protection, rational use of energy, improvement of infrastructure (including health, education and social housing in well defined urban schemes), and eligible projects by SMEs, all in Obj. 1 assisted areas. The GL facility may also be used for projects of limited scale in the fields of Research and Development (R&D, i2i).

The proposed global loan will finance small and medium-scale projects in the fields of improvement of infrastructure, environmental protection, energy saving, health and education as well as housing, the support of which is in line with both national and Community objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU directives and national legislation and guidelines (e.g. on EIA, etc.) is made a condition and to be confirmed/verified by TAB for each allocation under the Global Loan.

TAB will verify that the final beneficiaries comply with national and EU regulations relating to public procurement. All eligible projects will have to respect the rules and conditions on procurement set out in the side-letters provided to this effect, in line with European and national legislation.

Kommentar(e)

Regional Development.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen