LOCAL AUTHORITY FRAMEWORK LOAN II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
National Development Finance Agency (NDFA)
Paul Farrell / Síona Meghen
Treasury Building Grand Canal Street, Dublin 2,
tel: +353 1 664 0800
FL for the following purposes:
- environmental investments, mainly in water supply and treatment and possibly solid waste;
- the protection and improvement of the urban environment, including the renovation and upgrading of buildings of community interest, within the context of overall urban renewal strategies;
- the development of tourism infrastructure.
Environmental projects will account for at least 70% of allocations.
Many investments are driven be the requirement to meet EU environmental directives. Other projects, like those relating to the urban environment, will form part of the EU’s wider urban renewal strategies which complement employment and local economic development programmes.
Projects are to conform with the Environmental Laws of the EU and the laws of Ireland. The requirement for an environmental impact assessment is determined at the planning stage of the project by the respective Council. Environmental issues will be reviewed prior to allocation under the FL.
Councils are required to respect national & European legislation applicable to public authorities procurement and should fully comply with EU Directive 93/98 EC and its amendment.
Public sector.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.