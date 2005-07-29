Unterzeichnung(en)
Übersicht
Reinforcing public buildings in the city of Istanbul with the aim of raising the city’s resilience against earthquakes.
The Government of the Republic of Turkey is commencing a series of investments with the aim of transforming Istanbul into a city resilient to major earthquake. While both public and private structures are concerned, the present project primarily targets public sector buildings.
The main objective of this project is to retrofit critical public facilities, such as hospitals, clinics, schools, emergency response centers etc.
The project is environmentally positive as it helps minimize the potentially devastating environmental consequences of an earthquake, and assure the existence of public infrastructure and major utilities networks in the event of the disaster. The environmental risks during the implementation of the proposed Istanbul Earthquake Risk Mitigation project are minor and mainly construction works related.
International tendering, after publication in the Official Journal of the European Union, is foreseen for those project components, which require major investments. A number of smaller contracts might be tendered in -line with Turkish national procurement rules. A project implementation unit will oversee the procurement procedures.
Construction.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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