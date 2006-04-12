HOPITAUX DE MARSEILLE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
In order to overhaul and improve its healthcare services, APHM is implementing a wide-reaching modernisation programme over the period 2004-2009. This involves the restructuring of a large number of services, renovation of parts of certain buildings and new construction.
The programme is aimed at centralising certain activities in order to establish specialist services on two sites and organise permanent medical centres on two others. This principle of concentrating and streamlining medical is embodied in the 2007 Hospitals Plan and aims to meet the objectives of the Regional Health Organisation Outline Plan (SROS).
The healthcare sector is not explicitly referred to in Annex II of Directive 97/11/EC. Nonetheless, given its potential impact on urban development, the project may come under Annex II of Directive 97/11/EC amending Directive 85/337/EEC. These aspects, particularly the possible need to carry out an environmental impact assessment (EIA), will be examined as part of the appraisal.
The tendering procedures applied by French hospitals are required to comply with EU procurement directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.