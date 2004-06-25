Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 35.000.000 €
Stadtentwicklung : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/10/2004 : 35.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
760 Mio EUR für FuE, Infrastruktur und KMU in Polen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juni 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/10/2004
20040268
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bydgoszcz Municipal Infrastructure
City of Bydgoszcz
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 70 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project focuses on financing of small and medium-scale investment schemes in the fields of transport, environmental protection, health and education, urban renewal and rehabilitation of municipal infrastructure and community facilities in Bydgoszcz and in particular schemes supported by the European Union under Structural Funds.

To improve the urban infrastructure of the City of Bydgoszcz in order to increase the quality of life of its citizens and the functionality of the City as well as stimulate new investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schemes will be designed in accordance with relevant Polish and EU environmental regulations including Environmental Impact Assessments where appropriate. Particular attention will be paid to nature conservation aspects.

The Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives.

Kommentar(e)

Municipal Infrastructure

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
760 Mio EUR für FuE, Infrastruktur und KMU in Polen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
760 Mio EUR für FuE, Infrastruktur und KMU in Polen
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen