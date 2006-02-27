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MAPUTO WATER SUPPLY

Unterzeichnung(en)

Betrag
31.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mosambik : 31.000.000 €
Wasser, Abwasser : 31.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/07/2006 : 31.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Besuch des mosambikanischen Präsidenten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/07/2006
20040265
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Maputo Water Supply Project
FIPAG - Fundo do Investimento e Património do Abastecimento de Água (Fund for the Investment and Assets of Water Supply Systems)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 31 million
EUR 95 million with a first stage of EUR 76 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will improve and expand the water supply services for the Greater Maputo area, with a population of 1.7 million inhabitants of which 48% live in absolute poverty. The water supply system is operated on the basis of a Lease Contract, by a private company with European and local ownership.

The project has three main objectives: (i) increase the water production by about 2/3 of the current installed capacity; (ii) improve the system’s performance by reducing unaccounted for water; (iii) expand water supply in the poor peri-urban areas with the support of small local private operators.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In Mozambique, the 1997 Law on Environment provides the legal framework for all environmental protection activities, including those affecting water resources. The project’s impacts are largely expected to be positive and mitigating measures will be part of an Environmental Management Plan.

The procurement procedures followed by the promoter are common international practice, are suitable for the project and will comply with EIB guidelines.

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Besuch des mosambikanischen Präsidenten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Besuch des mosambikanischen Präsidenten
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Photogallery

Improvement and expansion of Maputo's water supply network. The project benefits from a ACP-EU Water Facility grant
Maputo Water Supply
Fotograf: Olivia Stourm
©EIB
Improvement and expansion of Maputo's water supply network. The project benefits from a ACP-EU Water Facility grant
Maputo Water Supply
Fotograf: Olivia Stourm
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen