Marschbahn Schleswig-Holstein

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of the acquisition of rolling stock (90 cars and 4 electrified locomotives) for a train connection between Hamburg and the island of Sylt to be operated by Nord Ostsee Bahn/Connex. Delivery of the assets will be between yearend 2005 and 2006.
The project will improve the attractiveness of regional passenger railway transport between Hamburg and Westerland/Sylt. The rail service would to a large extent cover an assisted area since both the northern part of the area served and parts of Hamburg are Objective 2 areas.
The project does not fall under EU Directive 97/11/EC. Rolling stock currently used (by DB AG) on the line is expected to be cascaded to other services.
The tender for the concession underlying the project was published in the EU Official Journal in June 2002. NOB was selected in 2003 as result of a competitive process after 3 bids were received. After negotiations with the manufacturer Talgo, NOB opted for Bombardier as manufacturer of the rolling stock.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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