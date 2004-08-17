Helios Klinikum Berlin-Buch

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the construction and operation of a new hospital facility on the site of the existing hospital complex at Berlin-Buch, which will support the biotechnological and medical research of the MDC (Max Delbrück Center) and the Charité (Alexander von Humboldt University).
The project is the largest private investment in new hospital infrastructure in Germany and Europe and it will be the first significant one to be financed without public subsidies. As such, it represents a prominent role model for the improvement of hospital infrastructure in Germany.
Council Directive 97/11/EEC does not specifically mention hospital activities on Environmental Impact Assessment (EIA). As the project includes elements of construction in urban settings it might be construed as an Annex II development. As such, the Competent Authorities are obliged, under EC Directive 97/11 to give a ruling on whether this project falls under Annex II and requires an EIA. To be ascertained during appraisal.
The hospital is part of the Berlin-Buch privatisation agreement concluded between the promoter and the Land of Berlin in 2001.In respect of procurement for public works, European Union Directives (93/37/EEC) are embedded in German Federal Law. The Bank will assure itself that there has been fair and transparent tendering, in line with the bank's internal Rules on procurement, during Appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.