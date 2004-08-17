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HELIOS KLINIKUM BERLIN-BUCH

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Gesundheit : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2004 : 15.000.000 €
6/06/2006 : 15.000.000 €
8/12/2006 : 15.000.000 €
21/11/2005 : 15.000.000 €
1/03/2007 : 20.000.000 €
1/06/2007 : 20.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 August 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2004
20040230
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Helios Klinikum Berlin-Buch
Helios Kliniken GmbH, Fulda
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project costs
Up to EUR 210m
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of a new hospital facility on the site of the existing hospital complex at Berlin-Buch, which will support the biotechnological and medical research of the MDC (Max Delbrück Center) and the Charité (Alexander von Humboldt University).

The project is the largest private investment in new hospital infrastructure in Germany and Europe and it will be the first significant one to be financed without public subsidies. As such, it represents a prominent role model for the improvement of hospital infrastructure in Germany.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Council Directive 97/11/EEC does not specifically mention hospital activities on Environmental Impact Assessment (EIA). As the project includes elements of construction in urban settings it might be construed as an Annex II development. As such, the Competent Authorities are obliged, under EC Directive 97/11 to give a ruling on whether this project falls under Annex II and requires an EIA. To be ascertained during appraisal.

The hospital is part of the Berlin-Buch privatisation agreement concluded between the promoter and the Land of Berlin in 2001.In respect of procurement for public works, European Union Directives (93/37/EEC) are embedded in German Federal Law. The Bank will assure itself that there has been fair and transparent tendering, in line with the bank's internal Rules on procurement, during Appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen