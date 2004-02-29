HOPITAUX DE NICE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
In order to overhaul and improve its healthcare services, Nice University Hospital plans to implement a wide-reaching modernisation programme over the period 2005-2008. The focal point of this programme is the complete reconstruction of Pasteur Hospital, which will alone represent over 60% of the total amount of work planned over the period.
The project aims to streamline the operation of the various services that are currently spread out in different locations and group them together by area of activity. It falls within the main strategic guidelines defined in the projet d'établissement (comprehensive project), which is itself in line with the Regional Health Organisation Outline Plan.
The healthcare sector is not explicitly referred to in Annex II of Directive 97/11/EC. Nonetheless, given its potential impact on urban development, the project may come under Annex II of Directive 97/11/EC amending Directive 85/337/EEC. These aspects, particularly the need to carry out an environmental impact assessment (EIA), will be examined as part of the appraisal.
The tendering procedures applied by French hospitals are required to comply with EU procurement directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.