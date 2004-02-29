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HOPITAUX DE NICE

Unterzeichnung(en)

Betrag
91.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 91.000.000 €
Bildung : 10.000.000 €
Gesundheit : 81.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2006 : 10.000.000 €
27/06/2006 : 40.000.000 €
27/12/2006 : 41.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Januar 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2006
20040229
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Nice Hospitals
Nice University Hospital.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 90 million.
Around EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

In order to overhaul and improve its healthcare services, Nice University Hospital plans to implement a wide-reaching modernisation programme over the period 2005-2008. The focal point of this programme is the complete reconstruction of Pasteur Hospital, which will alone represent over 60% of the total amount of work planned over the period.

The project aims to streamline the operation of the various services that are currently spread out in different locations and group them together by area of activity. It falls within the main strategic guidelines defined in the projet d'établissement (comprehensive project), which is itself in line with the Regional Health Organisation Outline Plan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The healthcare sector is not explicitly referred to in Annex II of Directive 97/11/EC. Nonetheless, given its potential impact on urban development, the project may come under Annex II of Directive 97/11/EC amending Directive 85/337/EEC. These aspects, particularly the need to carry out an environmental impact assessment (EIA), will be examined as part of the appraisal.

The tendering procedures applied by French hospitals are required to comply with EU procurement directives.

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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen