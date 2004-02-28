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MUNICIPAL WATER INFRASTRUCTURE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
41.501.200 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 41.501.200 €
Wasser, Abwasser : 41.501.200 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2006 : 41.501.200 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 März 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2006
20040228
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Municipal Water Infrastructure III
Six Romanian municipalities or municipal water companies (Baia Mare, Bistrita, Botosani, Drobeta Turnu Severin, Pitesti, Ramnicu Valcea).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 60m.
EUR 232.8m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns priority improvement schemes in the water sector (water supply and wastewater infrastructure).

The objective of the project is to improve the quality and efficiency of water supply and wastewater services in six municipalities in Romania as well as to support the country’s efforts to comply with EU directives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Romania is working on enacting environmental legislation in view of harmonising its environmental standards with EU regulations. The project will assist the Promoter to comply with the Drinking Water Directive (98/83/EC) and the Urban Wastewater Treatment Directive (91/217/EEC). All sub-projects include wastewater collection and treatment components and will, a priori, have beneficial environmental effects in terms of reduced pollution to the aquatic environment. All sub-projects will follow requirements of EIA Directive 97/11/EC and other environmental directives as applicable, which is a condition of ISPA grant assistance.

The Bank has alined itself to ISPA procurement rules, which also makes the EIB and co-financing more straightforward.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen