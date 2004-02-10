Finnlines Ro-pax.

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the acquisition of five new ro-pax vessels for freight and passenger traffic of which three to be used principally on the Helsinki (FI) to Travemünde (D) route and two to be used in Sweden-related traffic.
The project will expand the capacity of Finnlines’ ferry services in the Baltic, helping it to meet increasing demand as economies in the region develop and trade amongst them grows. As such, the project will strengthen transport links mostly between Member States, but also between Member States and third countries (including Russia), making it eligible under Article 267 (c) of the EC Treaty.
The vessels will be constructed to meet the most recent EU and International Maritime Organisation (MARPOL) environmental regulations on ship waste, safety and emissions, and in this respect, the project will support a general move towards improving the environmental sustainability of the Baltic shipping fleet.
The Borrower is a private company operating in a competitive transport sub-sector, which is not covered by EU Directives on procurement. The Promoter has negotiated a ship construction contract with a number of experienced shipyards on the basis of a design specification. The procedure used is in line with industry practice and in the best interests of the project; it is therefore satisfactory to the Bank.
Maritime transport.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.