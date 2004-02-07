Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

NANTES NEPTUNE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 40.000.000 €
Wasser, Abwasser : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/05/2005 : 40.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 130 million for urban transport and water resource management in Greater Nantes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/05/2005
20040207
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Nantes Neptune III
Nantes Communauté Urbaine (Nantes Métropole)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 40 million.
Around EUR 90 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrading of the drinking water supply and sewage treatment systems of the Nantes conurbation.

The key components of the project are, for the sanitation part, the adaptation of wastewater treatment plants and the construction of large collectors to protect watercourses and, for the drinking water part, the construction of an emergency water intake on the Erdre and extension and upgrading of the network.

The project forms part of the integrated programme for improving the environment of the Nantes conurbation and focuses in particular on:

  • safeguarding the drinking water supply;
  • reducing the discharge of pollutants into the Erdre, a sensitive watercourse;
  • adapting the sewage system to the constraints of urban development and the regulations;
  • protecting and restoring the conurbation's greenways (streams);
  • extending and upgrading the drinking water distributions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU directives and national regulations on environmental protection is required.

Nantes Métropole is an organisation subject to EU procurement directives. All works contracts financed by the Bank will be issued in accordance with the provisions of European Union law.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 130 million for urban transport and water resource management in Greater Nantes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 130 million for urban transport and water resource management in Greater Nantes
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen