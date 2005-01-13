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DIAKHITEL KOZPONT RT. - STUDENT LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 100.000.000 €
Bildung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/05/2005 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
100 Mio EUR für ein Darlehensprogramm für Studierende in Ungarn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Januar 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/05/2005
20040192
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Diákhitel Központ Rt. – Student Loan Project
Ministry of Finance.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
The projected total lending volume of Diákhitel for the period 2005-2007 is HUF 68 billion (EUR 265 million equivalent).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EIB’s loan to Diákhitel Központ Rt. would be onlent to university students to finance part of the costs of their expenses associated with their university studies.

To provide financing for the following priorities: to increase investment in human capital, to increase access to higher education for a wider range of the student population, including those who have more limited financial means to pursue their studies, to increase labour employability, mobility and productivity, and to reduce long-term unemployment.

In addition, the project contributes to the realization of the objectives defined in the framework of the Bank's Innovation 2010 Initiative, supporting social cohesion, the development of the knowledge-based economy and the attainment of a common market of educated people.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

N/A

N/A

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100 Mio EUR für ein Darlehensprogramm für Studierende in Ungarn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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100 Mio EUR für ein Darlehensprogramm für Studierende in Ungarn
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen