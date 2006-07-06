Lumwana Copper Project

An independent EIA, compliant with EU Directive 97/11/EC, has been established. It includes social aspects, public consultation, a preliminary rehabilitation plan and an environmental management plan. It has been approved by the local competent authority, the ECZ - Environmental Council of Zambia. The project incorporates best industry practice and complies with the Bank's environmental statement and EU standards.

It is intended to award a single fixed price lump sum contract for the main item, the construction of the plant and infrastructure. All major contracts have been or will be awarded following international negotiations.

The procedures followed are in line with the Bank's Guide to Procurement.