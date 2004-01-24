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FORD ENGINES RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 350.000.000 €
Industrie : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/11/2004 : 350.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 September 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/11/2004
20040124
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Automotive RDI
A UK-based automotive company.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed investment programme comprises a number of selected research, development and innovative downstream investment (RDI) activities on next generation engines and the implementation of their results into products over the period 2004-2008. The project cost includes basic RDI, engineering for design, engineering for manufacturing, facilities & tooling, and industrial development and implementation.

The programme will focus on the development of the next generation engines, improving significantly their performance, fuel economy and emission standards.The programme also supports the UK automotive industry and contributes to the creation and maintenance of employment in the context of extensive restructuring and downsizing by most vehicle manufacturers during the past few years in the UK.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will comply with all applicable environmental legislation and regulations.

The promoter carries out competitive enquiries among potential suppliers for goods and services, as is usual in the industry. This is in line with procurement regulations for private industry projects and is in the best economic interests of the project.

Kommentar(e)

Automotive industry.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen