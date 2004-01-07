DFCU Leasing Global Loan

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Credit line for the financing of leasing transactions between 10 000 and 1 000 000 EUR, of 2 to 5 years’ duration. The targeted final beneficiaries are businesses operating in agro-industry, fishing, manufacturing, mining, tourism, transport and services related to these sectors, or providing education or healthcare.
The purpose of this global loan is to provide the long-term funds needed for leasing transactions, in order to promote leasing in Uganda, an instrument of interest for financing the investment needs in particular of small and very small businesses.
The borrower will classify leasing transactions to be financed according to 3 impact categories, implying different mitigation measures, and monitor the implementation of environmental action plans. Specific information would be required if needed to ensure compliance with EIB standards.
The borrower will ensure that assets to be financed are selected at the most advantageous prices, relying on open competition as appropriate having regard to the nature of the asset and market concerned.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.