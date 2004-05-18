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METRO DE BARCELONA ROLLING STOCK II

Unterzeichnung(en)

Betrag
43.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 43.000.000 €
Verkehr : 43.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/07/2005 : 43.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Mai 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/07/2005
20040096
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Metro de Barcelona Rolling Stock II
Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost.
Estimated cost of EUR 80 m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and supply under operating lease of 10 train sets for the line 1 of the Barcelona underground.

Improving the quality of the underground service in Barcelona will enhance the attractiveness of the metropolitan public transport system contributing to contain excessive reliance on car use and its negative environmental implications.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter is required to respect the regulations imposed by European directives. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been taken as regards environmental protection.

The promoter is required to respect the European directives as regards invitations to tender.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen