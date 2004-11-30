STORA ENSO KVARNSVEDEN

Übersicht
The project comprises the installation and operation of a new uncoated magazine paper machine (super-calendered SC) with a capacity of 430 kt/yr. The paper machine will be installed in Kvarnsveden mill, an existing pulp and paper production site, in Borlänge.
The proposed investment is an integral part of the promoter’s restructuring plan to improve its competitiveness in the uncoated paper segment. It supports an experienced and competent promoter with a long history in the sector. The project supports the promoter’s growth strategy as one of the leading forest industry companies in Europe. The investment will be located in Central Sweden (Objective 2 area).
The project falls under Annex 1 of the 97/11 EU Directive on EIA. Swedish Law requires a full EIA, which has been completed. Full details will be assessed during appraisal, including the Natura 2000 requirement.
Public procurement rules and regulations do not apply to this private industry project. The promoter carries out competitive international consultations among potential suppliers for goods and services, which is standard practice for this industry.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.