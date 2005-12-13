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NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
4.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Namibia : 4.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 4.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/03/2006 : 4.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Namibia: EIB beteiligt sich mit 4 Mio EUR am MIDINA-Fonds zur Förderung der Entwicklung der Infrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Dezember 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/03/2006
20040060
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Old Mutual MIDINA Fund

Old Mutual Asset Managers (OMAM), PO Box 25549, Windhoek Namibia.

  • Tel. +264 61 299 3527
  • Fax +264 61 299 3528
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 4 million equivalent
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Provision of medium and long-term debt finance for infrastructure development projects in Namibia, alongside the Old Mutual MIDINA Fund.

Eligible Final Beneficiaries are local authorities and state-owned enterprises or private companies cooperating with the public sector for the provision of public sector services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All projects to be financed from the Bank’s loan must comply with Namibian environmental legislation and the Bank will ensure that the environmental impact assessment and mitigating measures are acceptable for each project it finances.

OMAM will ensure that equipment, works and services to be financed from the Bank’s loan will be procured at the most advantageous prices, having regard to quality and efficiency, and that an open international bidding procedure will be followed where appropriate.

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Namibia: EIB beteiligt sich mit 4 Mio EUR am MIDINA-Fonds zur Förderung der Entwicklung der Infrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen