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AMBIENTE URBANO FIRENZE IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Stadtentwicklung : 50.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/09/2006 : 50.000.000 €
21/09/2006 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Mai 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/09/2006
20040059
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ambiente Urbano Firenze IV

Comune di Firenze
Contact point: Mrs. Francesca Cassandrini
Via Pietrapiana, 53
I-50121 Firenze

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million
Up to EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of the European interest components of the investment programmes 2006-2008 of the the Municipality of Florence.

Priority objectives will include local infrastructure, the urban environment and cultural heritage

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental awareness and technical capability of the Municipality in the environmental sector seem adequate, and further verification of compliance with applicable European legislation will be part of the contractual allocation and reporting requirements.

The Commune will follow European procurement procedures and all contracts over the relevant thresholds are subject to international tendering with OJEU publication.

Kommentar(e)

Environment, Construction.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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