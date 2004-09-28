BUDAPEST RINGROAD M0

Übersicht
The project concerns the construction of 38.7 km of new 2x2 motorway on the Budapest Ring Road M0 between trunk no.4 and motorway M3 (located to the southeast and east of Budapest). The southern sections of the bypass linking radial motorways M1, M7 and M5 and trunk road no.4 have already been completed or are in the process of being completed by using local funds. The proposed project would be supported as well by a significant Cohesion Funds contribution.
The Project will accommodate existing and projected growth in traffic by providing a corridor bypassing Budapest city-centre and connecting the existing motorways branching out from Budapest. It is expected to contribute to (i) through-traffic diversion from the local road network, thereby relieving congestion and improving environmental conditions within the communities concerned and (ii) significant reductions in travel times along the route.
The project has been designed in full compliance with national and relevant EU environmental directives.
Hungarian public procurement act to be applied (EU directives transposed into national law).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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