LA POSTE/DE POST DISTRIBUTION NETWORK

Unterzeichnung(en)
Übersicht
DE POST
Chris Briké
Treasury Manager
The project concerns a part of the reconfiguration of the logistics network of La Poste with the focus on the introduction of modern, automated letter-sorting facilities. This includes the installation of four new centres and the modernisation of the existing centre in Brussels.
The Belgian Post is in need of significant capital investments compared with other European operators. An improvement of services is considered indispensable for the organisation to ensure adequate service standards. A significant part of the investment will affect assisted areas and significantly contribute towards a more dynamic and internationally linked communication environment in the surrounding regions, thus supporting the EU cohesion objectives.
La Poste has embarked onto an environmental development programme, which includes specific efforts in energy saving, waste reduction and the establishment of an environmental mangement system, which is supposed to allow the certification of the operations of La Poste under ISO 14000 in about three years time.
The promoter has followed an international public tendering procedure.
Postal services.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.