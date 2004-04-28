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CARIFIRENZE SME PG III

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 75.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2006 : 25.000.000 €
8/07/2004 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/07/2004
20040035
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Carifirenze SME Global Loan III

Banca Cassa di Risparmio di Firenze
Contact: Dott.ssa Menichetti
Phone : 055/261.3783

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million.
EIB finance will cover up to 50% of total project cost for each allocation.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan facility to finance, throughout Italy, SMEs with up to 250 staff for projects in industry, i2i, tourism and services sectors as well as private promoters and local utilities for projects in energy and environment.

To sustain projects aiming to increase the productivity and competitiveness of small and medium-sized enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Complying with EU and national legislation on environmental protection and right of on-site inspection.

Projects presented under the loan to comply with EU procurement procedures.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen