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RINGKJØBING LANDBOBANK GLOBAL LOAN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.157.682,09 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 20.157.682,09 €
Durchleitungsdarlehen : 20.157.682,09 €
Unterzeichnungsdatum
25/05/2004 : 20.157.682,09 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 März 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/05/2004
20040025
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ringkjøbing Landbobank Global Loan II

Rinkjøbing Landbobank A/S
Contact: Mr John Fisker, General Manager (ph. +45 9732 1166)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 20 million equivalent.
Cost of projects not known at this stage. EIB finance will cover up to 50% of total project cost for each allocation.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit for the financing of small-scale investments in the industry and services sectors undertaken by small- and medium-sized enterprises (SMEs).

To sustain projects aiming to increase the productivity and competitiveness of SMEs; to promote investments leading to a more rational use of energy and environmental protection.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU and national environmental legislation and guidelines will be made a condition for each sub-project under the global loan.

EIB procurement guidelines for global loans will be applied.

Kommentar(e)

Variety of sectors in industry and services eligible under global loans.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen