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RAVE PPP 1 POCEIRAO - CAIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 600.000.000 €
Verkehr : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/05/2010 : 300.000.000 €
8/05/2010 : 300.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Lote 3A2 Moita - Montemor - PT
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Januar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/05/2010
20040004
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RAVE PPP 1 Poceirão - Caia

RAVE, S.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 600 million.
Currently estimated at EUR 1550 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction, as part of a 40 year Design, Build Finance and Maintain (DBFM) contract, of (i) 176 km of double track high speed rail line between Poceirão, 40 km east of Lisbon, and Caia on the Portuguese/Spanish border as well as (ii) 92 km of single track conventional line between Evora and Caia. The project forms part of two priority TEN-T projects.

To promote regional development. To improve the connection between Portugal and Spain. To reduce travel times and vehicles operating cost, and enhance safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and hence requires a full EIA. The possible application of Directive 2001/42/CE on Strategic Environmental Impact Assessment is to be assessed during appraisal. The Habitats Directive will apply as the line will cross in particular the Natura 2000 site of Caia, close to the border with Spain. The application of the Birds Directive and potential trans-boundary impacts, including consultations and agreements on mitigants, are to be assessed. The project may impact other existing or proposed protected sites. This, along with a review of the EIA process more generally, is to be assessed during appraisal.

An open call for initial tenders was made in the OJEU and Diário da República on June 2, 2008. Four initial offers were received on October 2, 2008. Two bidders were selected to enter into parallel negotiations with the public promoter prior to submission of Best and Final Offer.

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Weitere Veröffentlichungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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