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LYON TRANSPORT URBAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/03/2007 : 30.000.000 €
22/04/2005 : 50.000.000 €
15/12/2004 : 120.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
200 Mio EUR für die Modernisierung des öffentlichen Verkehrsnetzes von Lyon

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 November 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2004
20030609
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Lyon Urban Transport
Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
EUR 587 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will comprise in particular:

  • construction of the Eastern Suburban Line (LEA)
  • extension of Line T1
  • extension of Metro Line A
  • upgrading of the Lyon Metro's ticketing system
  • construction of park & ride facilities
  • acquisition of trolley buses

The project is one of the main components of the Urban Transport Plan approved in 1997 and is consistent with local development policy. It aims to help improve the urban environment and enhance the quality of life by reducing the use of private vehicles in the city centre.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Overall, the project will have a positive environmental impact.

The project falls under European procurement directive 93/38/EC as amended by directive 98/4/EC. The promoter complies fully with the provisions of this directive.

Kommentar(e)

Urban transport.

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200 Mio EUR für die Modernisierung des öffentlichen Verkehrsnetzes von Lyon

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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200 Mio EUR für die Modernisierung des öffentlichen Verkehrsnetzes von Lyon
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen