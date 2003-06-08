HOPITAUX DE CLERMONT-FERRAND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Le projet concerne le Plan Pluriannuel d’Investissement du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont Ferrand, qui comprend notamment la construction du nouvel Hôpital d’Estaing, en remplacement de l’actuel Hôtel Dieu, assurant les activités du pôle mère-enfant, la pédiatrie, le traitement de l’appareil digestif, les urgences ainsi que les spécialités médicochirurgicales. Il comprend aussi la construction et reconfiguration de laboratoires, le regroupement des écoles du CHU ainsi que l’achat d’équipements informatiques, biomédicaux et logistiques.
Le projet s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS) tel qu’établi par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) Auvergne et du plan Hôpital 2007. En contribuant à la création d’une infrastructure hospitalière moderne et proche des besoins prioritaires de la population le projet contribuera à améliorer les conditions de vie et l’efficacité du capital humain dans la région.
Le nouvel hôpital sera construit sur un ancien site industriel. Sa construction fera l’objet d’une démarche Haute Qualité Environnementale, donnant priorité à la réduction des nuisances en phase de chantier, à la qualité de l’air et de l’eau ainsi qu’à la gestion de déchets, en particulier de déchets toxiques.
Les procédures d’appels d’offres utilisées par les hôpitaux français doivent être conformes aux directives européennes et à la législation publique applicable aux entités publiques. Le CHU respecte la réglementation en vigueur.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.