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PORTUCEL AMBIENTE

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 110.000.000 €
Industrie : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/06/2009 : 30.000.000 €
28/12/2007 : 80.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2007
20030599
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Environmental Investment Program for Pulp and Paper Mills
A privately owned company engaged in the production and sale of cellulose pulp, paper and its derivatives.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Total financing of up to 50% of total project cost.
Estimated at EUR 255 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the modernisation, efficiency improvement and environmental upgrading of the company’s pulp and paper plants in Portugal.

To conform with best available technology and to be in line with the relevant environment EU Directive.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The main objective of the investment is to adequate the factories to the Integrated Pollution Prevention and Control (“IPPC”) Council Directive, by implementing the Best Available Technologies (“BAT”), thereby reducing the impact on the environment.

The promoter is a private company to which EU Directives on procurement do not apply.

Kommentar(e)

Pulp and paper.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen