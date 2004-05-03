Hansewasser Bremen

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises of several subprojects to improve Bremen’s wastewater services, mainly through the rehabilitation and upgrading of existing systems related to thea) Public Sewage System,b) Equipment and plants, i.e. WWTP,c) Investment in vehicles and office equipment, and,d) Connection of additional communities to the central WWTP.
The purpose of the project is to upgrade and expand sanitation services for the City-State of Bremen (Bremen) and adjacent municipalities as well as to improve the overall performance of the required wastewater infrastructure. Bremen has about 540,000 residents. Some 61% of Bremen’s overall area is Objective-2 area. The whole city of Bremerhafen is an approved Objective-2 area.
The HWB approach as far as environmental impacts are concerned will be examined during appraisal. The project is expected to be compliant with Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. Details will be assessed during appraisal.
As required by German legislation, contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The HWB approach concerning procurement will be examined during appraisal, in particular concerning participation of HWB’s parent company, being a major utility, in project related tenders.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.