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ASSAINISSEMENT VILLES MAROCAINES-FES

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 20.000.000 €
Wasser, Abwasser : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2004 : 20.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 August 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2004
20030586
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Assainissement Villes Marocaines - Fès
Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Electricité de Fès (R.A.D.E.E.F.)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan of up to EUR 40m from the Bank’s own resources under the EUROMED II Mandate with maximum interest subsidy of 3% from the MEDA II budget.
Around EUR 80m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of a wastewater treatment plant with a capacity of 1.5 million equivalent inhabitants for the city of Fès, along with interceptors and pumping stations connecting the plant to sewerage networks under construction with World Bank financial support.

The project represents an opportunity to resolve substantially the serious problem of (mainly industrial) pollution, which has a highly adverse environmental impact and prevents the adequate management of aquiferous resources in the Sebou basin.

The project has mainly environmental objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An environmental impact assessment (EIA) has been carried out for the project. Its conclusions and proposed mitigating measures are under discussion and will be closely examined during the appraisal.

The different components of the project will put out to public tender in accordance with the EIB’s Guide to Procurement, with publication in the OJEU where required.

Kommentar(e)

Sanitation in the city of Fès.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen