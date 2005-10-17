SANTE MAROC

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Rehabilitatiion and upgrading of existing hospital infrastructure as part of the Ministry of Health's investment programme for the next five years.
To contribute to the development of the sector, in which the international community is involved (European Union, World Bank, Saudi Fund for Development, bilateral aid). The project forms part of the government's programme encompassing improvement of patient care and preventive and curative services, planning, financing, financial and human resources management and specific equipment and infrastructure.
The project may have environmental impacts in terms of noise, dust and asbestos removal during the works, waste management (including clinical waste), traffic etc. The Ministry of Health's programme also envisages increased use of ionising radiation in a number of economic sectors, including the health sector, and advocates the development of the national radiation protection centre. All these environmental issues will be examined during project appraisal.
The project's various components will be put out to public tender in accordance with the EIB’s Guide to Procurement, with publication in the OJEU where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.