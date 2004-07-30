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REFAP EXPANSION AND UPGRADING

Unterzeichnung(en)

Betrag
54.034.320,78 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 54.034.320,78 €
Industrie : 54.034.320,78 €
Unterzeichnungsdatum
5/04/2005 : 54.034.320,78 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Zwei Darlehen für Ölraffinerie und Pkw-Reifenwerk in Brasilien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juli 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/04/2005
20030576
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Refinaria Alberto Pasqualini expansion and upgrading project
Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP). REFAP is owned by Petroleos Brasileiro S.A. and Repsol YPF Brasil S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 70 m (approx EUR 58 m).
USD 150 m (approx EUR 125 m).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Technical and environmental upgrading of a refinery located in the State of Rio Grande do Sul.

The objective is to increase the production, improve the quality of fuels and reduce the emissions to air from the refinery.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A formal environmental impact study was required by the Brazilian regulation. As outcome the environmental and construction permits were granted.

The procurement programme is completed due to the advanced implementation status. The procurement procedures applied seem to have followed usual practices in the sector and appear acceptable to the Bank for a private sector operation. This will be verified during appraisal.

Kommentar(e)

Oil and Gas.

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Zwei Darlehen für Ölraffinerie und Pkw-Reifenwerk in Brasilien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Zwei Darlehen für Ölraffinerie und Pkw-Reifenwerk in Brasilien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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